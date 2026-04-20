Лукашенко назвал свое главное положительное качество

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью каналу RT назвал своим главным достоинством умение сохранять чувство борьбы с несправедливостью.

По словам белорусского лидера, он часто оценивает годы своего президентства, замечая как положительные, так и отрицательные моменты.

«Самое положительное мое качество – что я все-таки сумел, несмотря ни на что, сохранить вот это чувство борьбы с несправедливостью», – подчеркнул глава государства. Он добавил, что этот принцип стал его личным лозунгом.

Политик также отметил, что его нетерпимость к коррупции зародилась еще в детстве. Выросший в бедной семье, он сталкивался с несправедливостью даже в советские времена. Лукашенко убежден, что коррупция является вопиющим показателем несправедливости и лежит в основе самых страшных явлений, включая войны.

