Лукашенко рассказал о несогласии с распадом СССР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лукашенко заявил о своем несогласии с распадом Советского Союза и выразил мнение о необходимости его реформирования.

В интервью каналу RT он подчеркнул: «Я голосовал против распада Советского Союза. Может, и нужна была реформа Советского Союза. Нужна была».

По его словам, именно эта позиция повлияла на его действия после избрания президентом Белоруссии – Лукашенко отметил, что начал реформировать страну, чтобы она жила по своим возможностям.

Глава Белоруссии также рассказал о своей роли в советские годы, уточнив, что был членом Коммунистической партии и выступал в ней конструктивным оппозиционером. «Все было непросто. Можно сказать, что внутри партии я был таким конструктивным оппозиционером», – заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что его взгляды и решения формировались исходя из реалий жизни.

Белорусский лидер выразил намерение брать из советского прошлого только самое лучшее.

Глава государства напомнил о попытках националистов в начале девяностых годов отказаться от всего русского.