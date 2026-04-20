Минтуризма Израиля подтвердило готовность принимать гостей из России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство туризма Израиля подтвердило готовность к приему российских туристов после снижения напряженности с Ираном, передает РИА «Новости».

Глава представительства ведомства в России Ксения Воронцова заявила: «Все отели работают в штатном режиме и с нетерпением ждут возвращения гостей из России, соблюдая все необходимые стандарты гостеприимства и безопасности».

Воронцова напомнила, что российские туристы всегда были желанными гостями в Израиле, и подчеркнула, что авиасообщение между странами восстановлено. Сейчас из Москвы в Тель-Авив уже выполняются рейсы, а к концу апреля появятся дополнительные маршруты из Сочи, Минеральных Вод и Краснодара.

Ранее Росавиация сообщала, что полеты российских авиакомпаний в Израиль разрешены с 16 апреля, при условии вылета в промежутке с 7.00 до 1.00 по московскому времени.

Посольство России заявило об отсутствии препятствий для поездок россиян в еврейское государство.

Минэкономразвития сняло рекомендацию о приостановке продаж туров в эту страну.