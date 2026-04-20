В ООН заявили о тяжелом энергетическом кризисе в АТР

ООН заявила о серьезном энергетическом кризисе в АТР

Tекст: Вера Басилая

Исполнительный секретарь экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Армида Салсиа Алисджабана заявила, что конфликт на Ближнем Востоке стал причиной самого серьезного за последние десятилетия кризиса энергоснабжения в АТР. Она отметила, что конфликт выявил важные структурные уязвимости в энергетике, цепочках поставок, торговле и транспортных связях региона, передают «Вести».

Алисджабана подчеркнула, что дополнительную угрозу для региона создает тот факт, что 60% торговли осуществляется внутри самого АТР. В условиях продолжающегося кризиса страны региона сталкиваются с перебоями в поставках и ростом угроз для энергобезопасности.

В то же время, по словам Алисджабаны, в АТР входят наиболее динамично развивающиеся государства, которые ранее уже успешно преодолевали различные кризисы. Она выразила надежду, что регион сможет справиться и с текущими трудностями.

