Tекст: Дмитрий Зубарев

Росликов сообщил, что в Латвии школьникам запретили разговаривать между собой на русском языке даже в свободное время на территории учебных заведений, передает РИА «Новости».

По его словам, «уже многие радикально настроенные политики латыши говорят, что русский язык – это язык для кухни. То есть между собой на кухне поболтайте».

Росликов отметил, что подобные меры считаются завуалированным запретом русского языка в стране. Депутат также добавил, что педагоги и в детских садах запрещают детям общаться на русском языке между собой. Он уточнил, что фиксируются случаи, когда людям отказывают в обслуживании, если они не переходят на латышский язык.

В июне 2025 года на заседании сейма Латвии, посвящённом обсуждению проекта о «устранении лингвистических последствий» русификации советского времени, Росликов выступил за сохранение русского языка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, латвийские депутаты предложили запретить русским детям разговоры на родном языке во время школьных перемен.

Позже Сейм Латвии отстранил лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова от участия в заседании за защиту русскоязычного населения.

Вскоре Служба государственной безопасности страны завела на этого политика уголовное дело.