Российскую платформу от кибератак Echo впервые показали за рубежом

Российскую платформу Echo для управления цифровым следом и противодействия кибератакам впервые продемонстрировали за рубежом, передает ТАСС.
Разработку компании Angara Security представили в рамках Международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.
Инновационное решение демонстрируется на объединенной российской экспозиции «Рособоронэкспорта», входящего в Ростех. Echo способна автоматически отслеживать и анализировать информацию в индексируемых и неиндексируемых источниках. Это помогает организациям оперативно реагировать на угрозы и эффективно снижать риски.
Система осуществляет мониторинг данных по четырем ключевым параметрам: домены, название юридического лица, бренд и ключевые сотрудники. Платформа позволяет выявлять утечки логинов и паролей, находить фишинговые сайты, а также отслеживать кибератаки и утечки документов. Выставка DSA проходит с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Рособоронэкспорт» анонсировала показ системы защиты от кибератак Echo на оружейной выставке в Куала-Лумпуре.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил объединенную российскую экспозицию на данном мероприятии. Отечественные специалисты также презентовали там новейший многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э.