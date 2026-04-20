Гол Барбашева помог «Вегасу» обыграть «Юту» в плей-офф

Мария Иванова

Встреча прошла на домашней арене «Вегаса», передает РИА «Новости». Хозяева одержали победу со счетом 4 – 2. Счет в серии до четырех побед стал 1 – 0 в пользу «Голден Найтс», следующая игра пройдет 21 апреля.

В составе победителей точными бросками отметились Колтон Сиссонс на 24-й минуте, Марк Стоун на 46-й, Ник Дауд на 48-й и россиянин Иван Барбашев на 59-й. У гостей голы на свой счет записали Логан Кули и Кевин Стенлунд на 20-й и 26-й минутах соответственно.

По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас» стал первым в Тихоокеанском дивизионе. Клуб «Юта» занял четвертое место в Центральном дивизионе.

