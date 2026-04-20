Власти одобрили увеличение выплат по ОСАГО до 2 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство России поддержало законопроект о повышении максимальной компенсационной выплаты по ОСАГО до 2 млн рублей, передает ТАСС.

В отзыве кабмина отмечается, что концепция проекта, направленная на повышение страховой защиты пострадавших, поддерживается с учетом переноса даты вступления новой нормы на 1 марта 2027 года.

Законопроект был разработан председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В настоящее время максимальная выплата по ОСАГО составляет 400 тыс. рублей за ущерб имуществу и 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью. Новая инициатива предусматривает увеличение лимита до 2 млн рублей, чтобы уравнять выплаты по ОСАГО и по полису ОСГОП.

Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев ранее подчеркивал, что сейчас страховое покрытие в такси при перевозке пассажира составляет 2 млн рублей, тогда как вне заказа – только 500 тыс. рублей.

В правительстве также указали, что повышение лимита приведет к росту страховой премии по ОСАГО в среднем на 8%. Это затронет расходы органов власти и госпредприятий, в связи с чем потребуется перераспределение средств в бюджетах. Перенос срока вступления изменений на 2027 год позволит учесть новые параметры при формировании бюджетов.

