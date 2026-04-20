Politico: Стармера обвинили в неспособности руководить Британией

Премьер-министр Британии Кир Стармер подвергается жесткой критике со стороны чиновников и политиков, связанных с Лейбористской партией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Politico. Источники издания отмечают недовольство неспособностью и нежеланием Стармера руководить страной, отсутствием четкой миссии и недостаточной энергией для проведения реформ.

Один из собеседников Politico заявил: «Многие считают, что Кир Стармер – хороший человек, который не справляется со своими обязанностями... Они ошибаются. Он – придурок, который не справляется со своими обязанностями». Другой источник добавил, что Стармер абсолютно не способен руководить ни на Даунинг-стрит, ни в кабинете министров и, по его мнению, не проявляет интереса к людям.

Чиновники также указывают на нежелание Стармера вступать в конфликты, низкую заинтересованность в политической стратегии и недостаточное внимание к работе в офисе. По мнению ряда политиков, премьер-министр не проявляет любопытства и избегает задавать вопросы даже по актуальным политическим и этическим темам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр отверг слухи о своей возможной отставке.

Политик стал самым непопулярным главой правительства в истории страны.

