Кучеров вошел в топ-20 бомбардиров в истории плей-офф НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров вошел в топ-20 лучших бомбардиров в истории плей-офф Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС. В первом матче серии Кубка Стэнли против «Монреаля» Кучеров оформил две результативные передачи и довел свой общий показатель в матчах плей-офф до 173 очков, что позволило ему занять 19-е место в этом престижном списке.

В этой встрече «Тампа» уступила «Монреалю» со счетом 3:4 в овертайме. За «Тампу» отличились Даррен Рэддиш и Брендан Хэгел, а у «Монреаля» ключевую роль сыграл Юрай Славковский, оформивший хет-трик, и Джош Андерсон.

Благодаря двум результативным действиям Кучеров обошел в списке лучших бомбардиров Марио Лемье и Петера Форсберга. Теперь счет в серии до четырех побед – 1-0 в пользу «Монреаля».

Следующий матч пройдет на арене «Тампы» в ночь на 22 апреля по московскому времени. По итогам регулярного чемпионата «Тампа» заняла второе место в Атлантическом дивизионе, а «Монреаль» – третье. «Флорида», победитель двух последних розыгрышей Кубка Стэнли, в этом году в плей-офф не попала.

