В ДТП с автобусом в Хабаровске пострадали пять человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Хабаровске утром 20 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса, передает ТАСС. Инцидент случился на улице Монтажной, где водитель автобуса маршрута №89 не справился с управлением и врезался в световую опору. По предварительным данным, причиной аварии могла стать потеря контроля над транспортным средством.

Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, в результате аварии пострадали пять человек, включая девочку 2009 года рождения. По словам представителей ведомства, «сильно пострадала девочка 2009 года рождения, ей выбило зубы. У остальных в основном ушибы, но они еще обследуются». Все пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время сотрудники городской Госавтоинспекции продолжают работать на месте происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего.

