В России нашли 400 фейковых сайтов с подписками на нейросети

Tекст: Дмитрий Зубарев

Порядка 400 мошеннических сайтов, предлагающих фейковые подписки на нейросети, были обнаружены на доменах в российской зоне .RU с начала 2026 года, передает ТАСС. По данным ИБ-компании ESA PRO, эти ресурсы привлекают пользователей мнимой легитимностью и перенаправляют оплату через Telegram-ботов. Такая схема позволяет быстро менять ботов, а сами сайты из-за роли «переходников» существуют дольше обычных фишинговых ресурсов – доказать их вредоносность сложнее.

На найденных сайтах мошенники предлагали подписки на различные ИИ-сервисы по цене от 2 до 4 тыс. рублей в месяц. Для так называемых корпоративных подписок цены составляли от 20 до 30 тыс. рублей. Специалисты отметили, что эта форма мошенничества рассчитана как на частных, так и на бизнес-пользователей.

По оценке экспертов, только на крупных мошеннических платформах ежемесячно фиксируется от 50 до 60 тыс. посетителей, при этом около 1% из них становятся жертвами и оплачивают ненастоящие услуги. ESA PRO предполагает, что россияне уже могли потерять из-за таких схем сотни миллионов рублей с начала года.

