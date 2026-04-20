  • Новость часаГлава новосибирского минсельхоза лишился поста
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия сгладит мировой продовольственный шок
    Эсминец США открыл огонь по иранскому торговому судну
    Лукашенко рассказал о несогласии с распадом СССР
    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран
    Иран заявил об атаке на американские военные корабли
    Глава новосибирского минсельхоза лишился поста
    МИД назвал истинную цель операции НАТО на Балтике
    Стармера обвинили в неспособности руководить Британией
    На выборах в парламент Болгарии определился уверенный лидер
    20 апреля 2026, 07:08 • Новости дня

    Главный беспилотник-разведчик ВС России с изображением орлана показали в Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основной беспилотник для разведки Вооруженных сил России «Орлан-10» с рисунком орлана показали на Международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.

    Как уточнили представители компании-производителя «Специальный технологический центр», именно эта версия аэрографии была показана публике впервые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты «Специального технологического центра» разработали отечественный двигатель для беспилотников линейки «Орлан».

    Компания-производитель заявила о высокой мобильности и надежности этих разведывательных комплексов.

    Предприятие анонсировало показ аппаратов «Орлан-10Е» и «Орлан-30» на выставке Dubai Airshow 2025.

    17 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Россия получила право размещать военных в Индии
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый договор между Москвой и Дели установил лимиты на совместное размещение кораблей, военных самолетов и личного состава и упростил порядок согласования визитов.

    В рамках действующего соглашения об укреплении военного сотрудничества Россия и Индия могут обмениваться крупными контингентами, передает «Интерфакс». Как отмечается в опубликованном документе: «В рамках настоящего соглашения, если стороны не договорились об ином, на территории государства принимающей стороны и в воздушном пространстве над ней одновременно может находиться не более: пяти военных кораблей государства направляющей стороны; десяти военных воздушных судов государства направляющей стороны; трех тыс. человек личного состава воинских формирований государства».

    Военнослужащие могут направляться за рубеж для проведения совместных учений, оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий катастроф. Для полетов авиации требуется подать дипломатический запрос минимум за 14 дней до использования воздушного пространства и аэродромов. Заход кораблей в порты также строго регламентирован и возможен только после аналогичного предварительного уведомления.

    Командир иностранного судна обязан предупредить местного старшего морского начальника о выходе из порта не позднее чем за сутки до отплытия. Само соглашение рассчитано на пять лет с возможностью автоматического продления на такие же периоды. Это произойдет, если ни одна из сторон не заявит о разрыве договора за полгода до истечения срока.

    Документ подписали в Москве 18 февраля 2025 года, а в декабре его ратифицировал российский парламент. Президент Владимир Путин утвердил закон 15 декабря того же года. Договор, призванный упростить логистику флотов и авиации двух стран, официально вступил в силу 12 января 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Дели 18 февраля 2025 года подписали соглашение о взаимном порядке отправки воинских формирований, военных кораблей и самолетов.

    Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации этого межправительственного соглашения, предусматривающего упрощенный порядок отправки военных, кораблей и самолетов для совместных учений и гуманитарных миссий.

    Россия и Индия договорились о расширении сотрудничества в области совместных военных учений, включая маневры Indra, Avia Indra и Indra Navy.

    Комментарии (4)
    17 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    Ростех передал Минобороны новую партию передовых истребителей Су-35С

    Ростех передал Минобороны новую партию передовых истребителей Су-35С
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российская армия получила очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С поколения 4++, признанных мировыми рекордсменами по количеству перехваченных воздушных целей.

    Российская армия получила очередные многофункциональные самолеты от Объединенной авиастроительной корпорации, сообщает Ростех.

    Перед отправкой техника прошла строгую проверку и тестирование военными летчиками, которые высоко оценили удобство и безотказность машин.

    «Эти истребители сегодня – самые результативные современные боевые машины в мире, рекордсмены по числу перехваченных военных летательных аппаратов противника», – заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков.

    Он добавил, что высокая оценка пилотов является лучшим подтверждением качества техники.

    Су-35С предназначены для широкого спектра задач, включая перехват дальних целей, прикрытие ударных групп и уничтожение беспилотников. Истребители способны вести разведку и наносить высокоточные удары по наземным и надводным объектам глубоко за линией фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце года госкорпорация «Ростех» завершила плановые поставки истребителей Су-35С.

    Перед отправкой в войска все переданные самолеты успешно прошли необходимые наземные и летные заводские испытания.

    В зоне специальной военной операции эти многоцелевые машины эффективно поражают воздушные и наземные цели противника.

    Комментарии (4)
    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    Комментарии (0)
    19 апреля 2026, 08:26 • Новости дня
    Ростех заявил о доказанной автономности российских танков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские танки доказали способность длительного действия в отрыве от баз снабжения, сохраняя подвижность и огневую мощь, рассказали в госкорпорации «Ростех» в преддверии международной выставки оборонной промышленности DSA 2026 (Defense Services Asia) в Малайзии.

    В Ростехе подчеркнули: «Наши машины способны длительное время действовать в отрыве от баз снабжения, сохраняя подвижность и огневую мощь». Представители корпорации также напомнили об итогах малайзийских испытаний танков в 2000 году, где отмечалось, что российские танки, в частности Т-90, изначально проектировались как автономные единицы.

    Особое внимание при разработке уделялось простоте полевого ремонта: агрегаты, включая двигатель и трансмиссию, можно заменить силами экипажа или штатных ремонтных подразделений прямо в полевых условиях. Для этого не требуется применение крупных кранов или транспортировка техники на специализированные заводы, что позволяет использовать танки даже при отсутствии развитой инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бригада «Невский» разработала специальный патрон для борьбы с дронами.

    Водители и экипажи танков Т-90М «Прорыв» бригады Александра Невского осваивают новые машины.

    В штурмовую бригаду имени Невского поступила партия танков Т-90 «Прорыв».

    Комментарии (2)
    19 апреля 2026, 00:23 • Новости дня
    Обломки беспилотника упали в районе морского порта Ейска

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе морского порта города Ейска обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, информации о пострадавших и возгораниях не поступало.

    Обломки беспилотного летательного аппарата упали в районе морского порта в Ейске, передает РИА «Новости». По информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате происшествия никто не пострадал.

    Кроме того, по данным штаба, возгораний на месте обнаружения обломков не отмечено.

    На месте происшествия продолжают работу оперативные и специальные службы, которые выясняют обстоятельства падения и проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тольятти проводят ликвидацию очагов возгорания и проливку территории после падения обломков вражеского БПЛА.

    В небе над Ульяновской областью уничтожили три вражеских беспилотника, фрагменты которых упали в Новоспасском районе без разрушений и жертв.

    Беспилотник упал рядом с роддомом в Новокуйбышевске Самарской области, в здании выбиты стекла, но пострадавших нет.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 08:51 • Новости дня
    Российский разработчик представил самозатягивающуюся противодроновую сеть

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России разработана уникальная противодроновая сеть «Дарвин-Z», способная самозатягивать прорывы после взрыва благодаря Z-образной геометрии ячеек, сообщил гендиректор компании-разработчика «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев.

    Дорофеев рассказал, что в России разработана новая противодроновая сеть «Дарвин-Z», способная самозатягивать прорывы после взрыва благодаря уникальной геометрии ячеек, передает РИА «Новости». Сеть выполнена из полипропилена и весит 40 граммов на квадратный метр.

    По словам Дорофеева, ячейки выполнены в форме латинской буквы Z, что позволяет полотну «сползаться» после подрыва дрона, сокращая пробитую площадь на 50%. «Когда дрон подрывается на полотне, конструкция не разрывается вхлам, а именно сползает – соседние ячейки смещаются и частично затягивают образовавшуюся дыру», – подчеркнул он.

    Гендиректор объяснил, что сеть поставляется уже в виде готового полотна, что значительно сокращает время монтажа и избавляет бойцов от необходимости сшивать отдельные сегменты, как это было с рыбацкими сетями. Такой подход делает систему более надежной и практичной при работе на передовой.

    Конструкция оснащена монтажно-силовыми ячейками по краям и основным участкам, которые при натяжении формируют жесткие прожилки, заменяя сложную систему тросов. Дорофеев добавил, что для установки сети можно использовать любые подручные материалы: от металлических профилей до деревянных кольев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне спецоперации начали применять противодроновую сеть «Дарвин 3М».

    Военные из группировки «Юг» поймали сетями 560 беспилотников ВСУ.

    Российские Вооруженные силы задействовали новые средства борьбы с украинскими аппаратами.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    В России запустили производство снайперского робота с искусственным интеллектом

    Tекст: Мария Иванова

    Российские разработчики запустили серийное производство уникальной снайперской системы с искусственным интеллектом, призванной максимально обезопасить военнослужащих на поле боя.

    Отечественный роботизированный снайперский комплекс «Двойник» позволит изолировать стрелка от оружия в условиях современных боевых действий, передает ТАСС.

    Создатель предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев подчеркнул, что новая разработка управляется искусственным интеллектом и уже запущена в серийное производство.

    «Винтовка должна стать сухопутным дроном «земля-земля». Стрелок должен быть максимально изолирован от оружия, чтобы выжить на современном поле боя», – заявил Лобаев. По его словам, в ближайшем будущем военным предстоит противостоять не только живой силе противника, но и доступным роботизированным системам.

    Специалист добавил, что «Двойник» представляет собой первый шаг России в сферу роботизированного высокоточного снайпинга. Создание комплекса началось еще в 2015 году, однако из-за скромного бюджета процесс затянулся. Сейчас аналогичные технологии компании уже применяются в малом ПВО и системах защиты периметра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оружейная компания Lobaev Arms приступила к выпуску нового роботизированного снайперского комплекса «Двойник». Разработчики успешно испытали для данной системы специальный квазигиперзвуковой антидроновый патрон.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» ведет разработки по роботизации противотанковых ракетных комплексов.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 10:21 • Новости дня
    Австралия решила приобрести у Японии новые эсминцы

    Tекст: Мария Иванова

    Австралийские власти планируют заключить многомиллиардное соглашение с Токио о приобретении современных военно-морских фрегатов для масштабной модернизации флота.

    Контракт охватит первые три из 11 запланированных к постройке фрегатов, а его бюджет составит от 15 до 20 млрд австралийских долларов, передает Bloomberg.

    Главным подрядчиком проекта выступает компания Mitsubishi Heavy Industries. Эти корабли класса Mogami оптимизированы для подводной борьбы и противовоздушной обороны.

    Согласно планам, первые три судна будут построены в Японии, а остальные – в Западной Австралии. Ожидается, что первый корабль будет передан заказчику в 2029 году, а в 2030 году он заступит на боевое дежурство.

    Торжественная церемония подписания соглашения с участием министров обороны двух стран Ричарда Марлза и Синдзиро Коидзуми пройдет в Мельбурне в субботу.

    В августе прошлого года Mitsubishi Heavy Industries была выбрана предпочтительным участником торгов, обойдя немецкую Thyssenkrupp Marine Systems. Японские фрегаты, хотя и стоят дороже немецких аналогов, предлагают невидимую для радаров защиту и 32 ячейки вертикального пуска ракет большой дальности. Канберра приняла решение о закупке новых кораблей в начале 2024 года, обнаружив, что существующие силы обороны «не соответствуют своему назначению».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы Австралии остались с одной боеспособной подводной лодкой.

    Правительство страны представило масштабную инвестиционную программу для наращивания военного потенциала.

    Представители альянса AUKUS выразили готовность к сотрудничеству с Японией в области передовых оборонных технологий.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 00:20 • Новости дня
    Military Watch Magazine заинтересовался новыми возможностями ТОС-2

    Tекст: Антон Антонов

    Российский модернизированный тяжелый огнеметный комплекс ТОС-2 «Тосочка» вышел за рамки штурмового вооружения и приобрел функции универсальной огневой поддержки, пишет Military Watch Magazine.

    Со ссылкой на Ростех Military Watch Magazine пишет, что «Тосочка» получила колесное шасси, усовершенствованную систему автоматической перезарядки и модернизированное управление огнем. Благодаря этим изменениям концепция машины стала гораздо более гибкой и технологичной, а также лучше адаптированной к современным условиям боя. Улучшенные системы управления позволяют наносить точные удары по целям, а колесное шасси обеспечивает быструю переброску даже на неподготовленные позиции, что выгодно отличает ТОС-2 от тяжелой гусеничной ТОС-1.

    ТОС-2 обеспечивает российским войскам значительно большую маневренность при нанесении термобарических ударов. Несмотря на меньшую огневую мощь и проходимость по сравнению с ТОС-1, новая система отличается низкими затратами на обслуживание, меньшим расходом топлива, повышенной мобильностью и возможностью транспортировки по воздуху и морю, пишет издание.

    Указывается, что тяжелые огнеметные системы России привлекли внимание благодаря применению на Украине. Их боеприпасы создают облако химических веществ, которое подрывается вакуумным зарядом, формируя мощную ударную волну. Это приводит к поражению живой силы противника даже в укрытиях. Видео с передовой подтверждают широкое применение ТОС против украинских позиций.

    Отмечается, что ранее эти системы успешно применялись против боевиков в Сирии и Ираке.

    Параллельно с модернизацией ТОС-2 совершенствуются и системы ТОС-1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные начали разработку тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон» в 2024 году. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ТОС-1 «Солнцепек».

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 06:05 • Новости дня
    Эксперты сообщили о модернизации ЗРК «Тор» после боев на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) семейства «Тор» будут усовершенствованы с учетом анализа боевых действий на Ближнем Востоке, говорится в докладе Центра анализа мировой торговли оружием для журнала «Национальная оборона».ижнем Востоке.

    Эксперты отдельно выделили новейший комплекс «Тор-М2», который, по их словам, полностью соответствует современным требованиям противовоздушной обороны. Система ориентирована на перехват баллистических ракет и беспилотников, в том числе небольших дронов типа Mavic и Raven, а также снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

    В докладе отмечается, что главными преимуществами «Тор-М2» являются рекордно быстрое развертывание за три минуты, постоянное обновление данных о воздушной обстановке и способность вести огонь в движении. Комплекс способен одновременно поразить до 16 целей, летящих со скоростью до 730 метров в секунду, на дальности до 12 км и высоте до 10 км.

    «Тор-М2» обнаруживает и уничтожает цели на дистанции свыше 30 км при любых погодных условиях, работает круглосуточно и может преодолевать рвы благодаря гусеничному шасси высокой проходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевой опыт доказал высокую результативность зенитных комплексов семейства «Тор» при уничтожении беспилотников.

    Ижевский электромеханический завод «Купол» начал работы по повышению возможностей этих систем для перехвата высокоточного оружия.

    Белорусская армия получила из России очередные батареи зенитных ракетных комплексов «Тор-М2».

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 06:41 • Новости дня
    Россия впервые представила боеприпас «Рус-ПЭ» на выставке DSA в Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия впервые продемонстрировала новейшую разведывательно-ударную переносную систему с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ» в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках Международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.

    Новая система относится к классу барражирующих боеприпасов и предназначена для оперативного и высокоточного поражения как неподвижных, так и движущихся целей с помощью управляемого боеприпаса. Отмечается, что «Рус-ПЭ» может использоваться для выполнения различных тактических задач на поле боя.

    По информации разработчиков, испытания боеприпаса прошли успешно в зоне спецоперации на Украине. Впервые за рубежом «Рус-ПЭ» был представлен в феврале 2026 года на выставке World Defence Show в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Разработкой комплекса занимается концерн «Калашников».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший боеприпас «Рус-ПЭ» успешно прошел апробацию в зоне специальной военной операции.

    Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев анонсировал интеграцию этого дрона в тяжелую бронетехнику.

    Российские производители уже получили разрешительные документы для экспорта данной новинки.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 06:58 • Новости дня
    Су-57Э впервые презентовали на выставке вооружений в Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший многофункциональный российский истребитель пятого поколения Су-57Э презентовали в рамках Международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.

    Ранее представители организации отмечали, что Су-57Э станет отличным вариантом для модернизации и развития малайзийских королевских ВВС. В частности, подчеркивалась возможность унификации по ряду систем и вооружений с уже имеющимися у Малайзии истребителями Су-30МКМ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил объединенную российскую экспозицию на выставке Defence Services Asia.

    Накануне этого мероприятия компания «Рособоронэкспорт» заключила ряд экспортных контрактов на поставку данного истребителя пятого поколения.

    Ранее значительный интерес к этой боевой машине проявили страны Ближнего Востока.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 06:27 • Новости дня
    Отряд кораблей ТОФ покинул порт в КНР и продолжил дальний поход

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд Тихоокеанского флота (ТОФ) завершил деловой заход в порт Чжаньцзян в КНР. Корабли вышли в Южно-Китайское море и продолжают свой дальний поход, сообщает пресс-служба ТОФ.

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота, состоящий из корветов «Совершенный», «Резкий» и танкера «Печенга», завершил деловой заход в порт Чжаньцзян Китайской Народной Республики и направился в Южно-Китайское море, передает ТАСС. В пресс-службе ТОФ сообщили: «За время пребывания в иностранном порту экипажи отряда кораблей приняли участие в протокольных мероприятиях, а также в культурной и спортивной программе».

    Командование российского отряда провело встречи с представителями ВМС Китая и руководителями администрации города Чжаньцзян. Корабли вышли из Владивостока 12 февраля 2026 года для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках международной деятельности были совершены заходы в порты Джорджтаун (Малайзия), Тилава (Мьянма), Вишакхапатнам (Индия), Читтагонг (Бангладеш) и Сиануквиль (Камбоджа).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале этот отряд кораблей отправился в дальний поход по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

    В марте российские корветы завершили деловой визит в индийский порт Вишакхапатнам.

    В прошлом году корабли Тихоокеанского флота прибыли в Джакарту для проведения совместных маневров с ВМС Индонезии.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 05:56 • Новости дня
    Премьер-министр Малайзии посетил стенд «Рособоронэкспорта» на выставке DSA

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил объединенную российскую экспозицию «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) в рамках международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.

    Мероприятие проходит в Куала-Лумпуре с 20 по 23 апреля и считается одним из крупнейших оборонных форумов Азиатско-Тихоокеанского региона. Российская экспозиция вызвала интерес участников и гостей выставки, отметили организаторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Рособоронэкспорт» анонсировала показ новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57Э в Малайзии.

    Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пригласил президента России Владимира Путина посетить страну.

    Российский лидер на встрече с премьером обсудил укрепление сотрудничества с АСЕАН.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 06:45 • Новости дня
    РОЭ анонсировал показ Су-57Э, ППК-20 и БПЛА на выставке в Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия представит на оборонной выставке в Малайзии истребители Су-57Э, беспилотные летательные аппараты и стрелковое оружие, включая пистолет-пулемет ППК-20, следует из материалов «Рособоронэкспорта», представленных на выставке DSA 2026.

    Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил: «На DSA 2026 »Рособоронэкспорт« продемонстрирует новейшую российскую продукцию, испытанную в реальных условиях и подтвердившую свои боевые и эксплуатационные характеристики. Среди них – истребитель пятого поколения Су-57Э, который мы готовы поставлять только надёжным партнёрам России, барражирующие боеприпасы и беспилотные летательные аппараты». Он подчеркнул, что Россия намерена продолжать оснащать вооружённые силы Малайзии современными системами для укрепления национального суверенитета.

    В сегменте беспилотных систем вниманию посетителей предложат как разведывательные комплексы, так и барражирующие боеприпасы, включая S350M-E (Supercam S350), «Ланцет-3», «КУБ-2Э», RUS-PTE и «Скат 350М», разработанные концерном «Калашников». Также Центр специальных технологий представит БПЛА «Орлан-10Э» и «Орлан-30», которые используются более чем в 20 странах.

    В разделе стрелкового оружия «Рособоронэкспорт» подготовил демонстрацию ряда современных образцов: помимо ППК-20, будут представлены автоматы Калашникова последних модификаций, снайперские винтовки и легкие пулеметы.

    Выставка DSA 2026 проходит с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре и считается одной из крупнейших оборонных площадок Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил объединенную российскую экспозицию на международной выставке вооружения Defence Services Asia.

    Компания «Рособоронэкспорт» заключила экспортные контракты на поставку истребителей Су-57Э надежным партнерам.

    Ранее генеральный директор компании Александр Михеев отметил высокий интерес зарубежных заказчиков к российским барражирующим боеприпасам и беспилотникам.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 07:55 • Новости дня
    «Ланцет-Э» представили на выставке DSA в Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» от компании Zala продемонстрировали на Международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.

    На стенде также продемонстрированы разведывательный беспилотный летательный аппарат Z-16Э и барражирующие боеприпасы «Изделие 52Э» и «Изделие 51Э». Организаторы отмечают, что это первая презентация комплекса «Ланцет-Э» на выставке DSA.

    До этого «Ланцет-Э» уже был представлен малайзийским специалистам в ходе выставки LIMA 2025.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания ZALA продемонстрировала разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии.

    Обновленный вариант этого беспилотника презентовали иностранным журналистам в рамках Dubai Airshow 2025.

    Экспортную модель дрона-камикадзе впервые публично показали на международном форуме вооружений MILEX 2025 в Минске.

    Комментарии (0)
    Главное
    При атаке беспилотников на Туапсе погиб мирный житель
    Словакия заявила о бегстве промышленности из Европы
    Times назвала причину отказа Британии задерживать российские суда
    Против Дурова во Франции выдвинули более десяти обвинений
    В Латвии школьникам запретили говорить на русском языке
    Названы главные ошибки участников «Тотального диктанта»
    Опубликовано видео прыжка тигра к зрителям цирка в Ростове-на-Дону