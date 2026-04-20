Су-57Э впервые презентовали на выставке вооружений в Малайзии

Новейший российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э был представлен на Международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии, передает ТАСС. Презентация прошла в рамках объединенной российской экспозиции «Рособоронэкспорта», входящего в госкорпорацию Ростех.
Ранее представители организации отмечали, что Су-57Э станет отличным вариантом для модернизации и развития малайзийских королевских ВВС. В частности, подчеркивалась возможность унификации по ряду систем и вооружений с уже имеющимися у Малайзии истребителями Су-30МКМ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил объединенную российскую экспозицию на выставке Defence Services Asia.
Накануне этого мероприятия компания «Рособоронэкспорт» заключила ряд экспортных контрактов на поставку данного истребителя пятого поколения.
Ранее значительный интерес к этой боевой машине проявили страны Ближнего Востока.