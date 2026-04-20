Эксперт объяснил подоплеку массовой бойни в Киеве

Политолог Скачко: Массовые расстрелы на Украине будут учащаться по мере приближения фронта к Киеву

Tекст: Олег Исайченко

«Безусловно, одна из причин стрельбы в Киеве – проводящаяся на Украине насильственная мобилизация. Она оказывает психологическое давление даже на здоровых людей. Что уж говорить о немолодых призывниках, да еще с криминальным прошлым и, судя по всему, нестабильной психикой», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

«Страшное, кровавое эхо войны все больше отдается в Киеве. Думаю, число подобных трагедий будет расти по мере того, как фронт приближается к украинской столице. Кроме того, в ВСУ мобилизуют все больше людей с психическими и физическими отклонениями. По сути, сотрудники ТЦК доставляют на призывные пункты просто всех, кого найдут, в том числе – инвалидов и преступников. Здоровые сдают в армию больных, чтобы самим не идти воевать», – пояснил он.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли и 15 получили ранения в результате стрельбы, устроенной 58-летним Дмитрием Васильченковым в Голосеевском районе Киева. Сначала он палил по прохожим на улице, а затем забаррикадировался и взял заложников в супермаркете «Велмарт». Он использовал карабин Kel-Tec SUB2000.

Прибывшие правоохранители пытались выйти на контакт со злоумышленником около 40 минут, но он не выходил на связь. В итоге было принято решении о проведении штурма, в результате которого стрелок погиб, сообщает CNN.

Власти работают над установлением обстоятельств преступления, а также мотивов, которые лежат в его основе. Дело расследуется по статье «террористический акт», заявил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

Владимир Зеленский заявил, что Васильченков родился в России, «долгое время» проживал в Бахмуте и имел судимость. Квартира, в которой проживал стрелок, была подожжена незадолго до нападения. За несколько дней до преступления он был насильно мобилизован, но сбежал из воинской части.