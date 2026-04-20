РОЭ анонсировал показ Су-57Э, ППК-20 и БПЛА на выставке в Малайзии

Россия представит широкий спектр вооружения и военной техники на выставке Defence Services Asia (DSA) 2026 в Куала-Лумпуре, сообщает РИА «Новости».
Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил: «На DSA 2026 »Рособоронэкспорт« продемонстрирует новейшую российскую продукцию, испытанную в реальных условиях и подтвердившую свои боевые и эксплуатационные характеристики. Среди них – истребитель пятого поколения Су-57Э, который мы готовы поставлять только надёжным партнёрам России, барражирующие боеприпасы и беспилотные летательные аппараты». Он подчеркнул, что Россия намерена продолжать оснащать вооружённые силы Малайзии современными системами для укрепления национального суверенитета.
В сегменте беспилотных систем вниманию посетителей предложат как разведывательные комплексы, так и барражирующие боеприпасы, включая S350M-E (Supercam S350), «Ланцет-3», «КУБ-2Э», RUS-PTE и «Скат 350М», разработанные концерном «Калашников». Также Центр специальных технологий представит БПЛА «Орлан-10Э» и «Орлан-30», которые используются более чем в 20 странах.
В разделе стрелкового оружия «Рособоронэкспорт» подготовил демонстрацию ряда современных образцов: помимо ППК-20, будут представлены автоматы Калашникова последних модификаций, снайперские винтовки и легкие пулеметы.
Выставка DSA 2026 проходит с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре и считается одной из крупнейших оборонных площадок Азиатско-Тихоокеанского региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил объединенную российскую экспозицию на международной выставке вооружения Defence Services Asia.
Компания «Рособоронэкспорт» заключила экспортные контракты на поставку истребителей Су-57Э надежным партнерам.
Ранее генеральный директор компании Александр Михеев отметил высокий интерес зарубежных заказчиков к российским барражирующим боеприпасам и беспилотникам.