Россия впервые представила боеприпас «Рус-ПЭ» на выставке DSA в Малайзии

Россия впервые представила новейшую разведывательно-ударную систему с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ» на территории Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе Международной выставки вооружения Defence Services Asia (DSA), сообщает ТАСС. Демонстрация прошла в Малайзии в составе объединенной экспозиции «Рособоронэкспорта», входящего в госкорпорацию «Ростех».
Новая система относится к классу барражирующих боеприпасов и предназначена для оперативного и высокоточного поражения как неподвижных, так и движущихся целей с помощью управляемого боеприпаса. Отмечается, что «Рус-ПЭ» может использоваться для выполнения различных тактических задач на поле боя.
По информации разработчиков, испытания боеприпаса прошли успешно в зоне спецоперации на Украине. Впервые за рубежом «Рус-ПЭ» был представлен в феврале 2026 года на выставке World Defence Show в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Разработкой комплекса занимается концерн «Калашников».
Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев анонсировал интеграцию этого дрона в тяжелую бронетехнику.
Российские производители уже получили разрешительные документы для экспорта данной новинки.