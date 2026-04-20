Нетаньяху заявил, что война с Ираном еще не окончена

Глава правительства Израиля сделал соответствующее заявление в рамках официального визита президента Аргентины Хавьера Милея в Иерусалим, передает РИА «Новости».
По словам Нетаньяху, сейчас наступили «времена больших испытаний и огромных последствий». «Вместе с Соединенными Штатами мы ведем борьбу против... Ирана... Мы достигли огромных успехов. Но это еще не конец, и в любой момент могут произойти новые события», – подчеркнул Нетаньяху.
Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном, которого требовал Иран, официально вступило в силу 17 апреля. Однако позднее сообщалось, что артиллерия армии Израиля открыла огонь по ливанской территории спустя полчаса после начала действия перемирия.