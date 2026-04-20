Биолог Гудэйкр предупредила о масштабном распространении клещевого боррелиоза

Tекст: Алексей Дегтярёв

Клещи являются переносчиками болезни Лайма, последствия которой могут длиться всю жизнь, пояснила Гудейкр РИА «Новости».

Их распространение касается как Британии, так и всей Европы.

Инфекция передается через слюну паразита и вызывает сильный жар, озноб, утомляемость и головную боль. Без своевременного лечения бактерии поражают нервную систему, лишая человека координации движений. В настоящее время для защиты от некоторых переносимых насекомыми заболеваний существуют специальные прививки.

Только за 2024 год в Британии выявили более 1,5 тыс. случаев заражения болезнью Лайма. Основной пик заболеваемости традиционно приходится на весенний и летний периоды. При этом реальное число пострадавших может оказаться значительно выше официальной статистики.

Наибольшее число инфицированных зафиксировано на юге Англии и в Лондоне. По мнению Гудэйкр, обществу следует всерьез опасаться именно этих восьминогих существ. При этом популярные в СМИ истории о нашествиях пауков часто не представляют реальной угрозы для здоровья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала сезона в медицинские организации из-за укусов клещей обратились более 6 тыс. россиян. В 2026 году активность этих паразитов в большинстве регионов Центральной России зафиксировали уже в марте.