Певица Шер узнала о существовании «тайной» 15-летней внучки

Tекст: Антон Антонов

По данным Sun, «суперзвезда Шер «потеряла дар речи», когда узнала, что у нее есть тайная внучка в возрасте 15 лет», передает РИА «Новости».

«Мать девочки, Кэти Эдвардс, рассказала, что сообщила легенде хит-парадов эту сенсационную новость во время эмоционального телефонного разговора в прошлом году», – отмечает газета.

Эдвардс пояснила, что в 2010 году состояла в краткосрочных отношениях с Оллманом, результатом которых стало рождение дочери. Мужчина отказался принимать участие в воспитании ребенка и скрывал факт ее появления на свет.Спустя много лет сын певицы случайно проговорился родственникам о существовании Эвер. После этого знаменитость лично связалась с матерью девочки для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось о попытках Шер оформить опеку над Оллманом из-за его проблем с запрещенными веществами, однако осенью 2024 года иск был отозван.

