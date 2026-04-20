Израильский солдат разбил статую Христа в Ливане

Tекст: Антон Антонов

Об инциденте со статуей Христа на юге страны сообщил ливанский информационный портал Lebanon Debate.

«После завершения первоначального расследования по поводу опубликованной фотографии, на которой изображен солдат ЦАХАЛ, повреждающий христианский символ, было установлено, что на фотографии изображен солдат ЦАХАЛ, действующий на юге Ливана... Инцидент расследуется Северным командованием», – приводит РИА «Новости» текст сообщения армии.

Командование подчеркнуло, что относится к случившемуся с максимальной серьезностью. Поведение военнослужащего полностью противоречит базовым ценностям израильской армии. По итогам тщательного разбирательства к причастным лицам будут приняты соответствующие меры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу 17 апреля. Однако позднее сообщалось, что артиллерия армии Израиля открыла огонь по ливанской территории спустя полчаса после начала действия перемирия.