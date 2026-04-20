Tекст: Антон Антонов

Как отмечает Berliner Zeitung, «вместо того чтобы совместно с Россией работать над прекращением конфликта, руководство ЕС делает ставку на милитаризацию, надеясь таким образом остановить сворачивание промышленного производства и преодолеть стратегическую зависимость», передает РИА «Новости».

Журналисты подчеркивают, что ориентация на Соединенные Штаты взяла верх над идеей общеевропейского единства. Это привело к ослаблению стратегической автономии континента и спровоцировало раскол среди государств Восточной Европы. Неспособность защитить собственные интересы нанесла удар по моральному авторитету ЕС и лишь усугубила экономический кризис, пишет издание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал милитаризацию Европы опасной тенденцией. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Пекине заявил о планах стран Запада во главе с США создать новый агрессивный военный блок, в котором Украине будет отведена ведущая роль.