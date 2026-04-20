Ветеран армии США расстрелял семерых собственных детей в Луизиане

Tекст: Антон Антонов

По данным New York Post, «стрелявший в Луизиане и убивший восемь детей, в том числе семерых собственных, был 31-летним ветераном армии», передает РИА «Новости».

Незадолго до трагедии американец делился в социальных сетях семейными фотографиями, включая кадры с пасхального похода в церковь. В одной из публикаций бывший военный просил Бога помочь побороть проблемы с психическим здоровьем.

По данным телеканала KTBS, у нападавшего уже были проблемы с законом. В марте 2019 года, спустя три года после увольнения со службы, его арестовали за незаконное ношение оружия на школьной территории. Тогда суд назначил мужчине 18 месяцев условного срока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами ночной стрельбы в американском Шривпорте стали восемь детей в возрасте от года до 14 лет. Предполагаемый виновник трагедии угнал автомобиль и попытался скрыться с места преступления. Во время полицейской погони подозреваемого застрелили.