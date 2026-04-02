CBS узнал о требовании главы Пентагона к начштабу Джорджу покинуть пост

Tекст: Катерина Туманова

Один из источников телеканала CBS News сообщил, что Хегсет хочет видеть на этой должности человека, который будет реализовывать видение президента США Дональда Трампа и самого Хегсета относительно армии.

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны заявил телеканалу CBS News: «Мы благодарны ему [Рэнди Джорджу] за службу, но пришло время для смены руководства в армии».

В период с 2021 по 2022 год, во время администрации Джо Байдена, Джордж занимал должность старшего военного помощника министра обороны Ллойда Остина, проработав на этом посту несколько десятилетий.

Будучи кадровым офицером пехоты и выпускником Вест-Пойнта, Джордж участвовал в первой войне в Персидском заливе, а также в более поздних конфликтах в Ираке и Афганистане.

Начальник штаба армии обычно занимает пост в течение четырех лет. Джордж был выдвинут на эту должность президентом Джо Байденом и утвержден Сенатом в 2023 году, а это значит, что он должен был бы занимать этот пост до 2027 года.

