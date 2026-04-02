Австрия закрыла небо для военных самолетов США

Tекст: Катерина Туманова

Австрия запретила США использовать ее воздушное пространство для военных полетов, сообщила австрийская телерадиокомпания (ORF), ссылаясь на Минобороны страны.



Представитель оборонного ведомства Австрии не предоставил данных о количестве запросов с американской стороны, сообщив, что их было «несколько». Отдельные случаи будут рассмотрены на консультации с Министерством иностранных дел Австрии.

Отмечается, что общего запрета на пролёт американских лайнеров над территорией Австрии нет. Социал-демократическая партия страны ранее потребовала от правительства придерживаться выбранного курса.

«Министр обороны Клаудия Таннер не должна одобрять ни одного следующего военного рейса США в Персидский залив. Она также не должна одобрять транспортные рейсы или другую материально-техническую поддержку. Точно так же, как это делают Испания, Франция, Италия и Швейцария. Эта война наносит ущерб австрийским экономическим интересам, Европе в целом и миру во всем мире», – заявил глава Социал-демократическая партия Австрии в Нижней Австрии Свен Хергович.

Напомним, в понедельник правительство Испании закрыло свое воздушное пространство для военных полетов в связи с ирано-иракской войной. Италия также отказала нескольким американским самолетам в разрешении на посадку на базе на Сицилии.

