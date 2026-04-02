В Белгородской области 12 человек получили ранения при атаке дронов ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

Он рассказал, что в Шебекино от удара дрона пострадали четверо мужчин, трое из них – бойцы подразделения «Орлан». Они получили минно-взрывные травмы, а также осколочные ранения ног и руки.

Губернатор уточнил, что в Шебекинской ЦРБ им оказана необходимая помощь, а для дальнейшего лечения и обследования пострадавшие будут направлены в городскую больницу № 2 Белгорода.

«Чуть позднее в Шебекино еще один беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Ранены семеро. Медики Шебекинской ЦРБ диагностировали двоим мужчинам минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног, одной женщине – минно-взрывную травму, ушиб головы и рану лица, двоим мужчинам, женщине и 11-летней девочке – баротравмы», – написал он.

Гладков добавил, что в Грайворонском округе в селе Головчино в результате атаки дрона на автомобиль ранен мужчина.

«У него минно-взрывная травма, баротравма, осколочные ранения головы и грудной клетки, а также ожоги», – указал губернатор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, велосипедист и водитель авто пострадали от FPV-дрона ВСУ под Белгородом. Гладков отменил совещание после угрозы ударов ВСУ. Дроны ВСУ атаковали конную ферму в Запорожской области, погибли 14 лошадей.