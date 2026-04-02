Карлсон заявил о невозможности открыть Ормузский пролив военным путем

Карлсон заявил, что не существует военного решения для открытия Ормузского пролива, подчеркнув, что это не просто мнение сторонников мира, а отражение объективной реальности, передает РИА «Новости».
«Вы не можете бомбить свой путь к открытому проливу», – заявил Карлсон.
Он добавил, что даже если представители иранского руководства будут уничтожены, пролив не откроется, так как контроль перейдет к другим лицам, которые также смогут препятствовать торговле на этом маршруте. Карлсон отметил, что «помешать торговле чрезвычайно легко, а обеспечить ее очень сложно».
Журналист также подчеркнул, что поддерживать открытым Ормузский пролив без согласия не только властей Ирана, но и простых жителей страны, невозможно для любой внешней державы. Он описал ситуацию как асимметричную, где обеспечение судоходства требует значительных усилий и поддержки местного населения.
Ранее ОАЭ пообещали помочь США открыть Ормузский пролив силой.
Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивал, что применение военной силы в Ормузском проливе поставило бы под угрозу безопасность прибрежных государств.
Иран выразил готовность заключить договоренности с европейскими, азиатскими и арабскими странами по использованию Ормузского пролива.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о сохранении для российской стороны возможности прохода через Ормузский пролив.