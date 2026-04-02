Пашинян оценил визит в Россию как очень успешный

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал визит в Россию, состоявшийся первого апреля, очень успешным, передает ТАСС. Он отметил: «Достигли конкретных договоренностей по всем направлениям нашей повестки, начиная с культуры и заканчивая военно-техническим сотрудничеством. Визит оцениваю как очень успешный».

Пашинян также заявил журналистам, что не видит никаких угроз в заявлениях российского вице-премьера Алексея Оверчука, сделанных ранее в интервью ТАСС. По его словам, обмен мнениями между Москвой и Ереваном проходит в рамках обычного рабочего процесса в двусторонних отношениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Оверчук заявил, что разговора о передаче Казахстану концессии по управлению железными дорогами Армении с Россией до сегодняшнего дня никто не вел.

Ранее Пашинян заявил, что не ожидает возвращения Армении в Организацию Договора о коллективной безопасности. Президент России Владимир Путин озвучил армянским властям позицию России по принципиальным вопросам будущих отношений между странами.