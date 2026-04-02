Стратегические бомбардировщики США B-1B нанесли удары по объектам Ирана

Стратегические бомбардировщики СЩА B-1B нанесли удары по объектам Ирана

Tекст: Вера Басилая

Пять стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer вернулись на базу Фэрфорд в Британии после выполнения боевых задач над территорией Ирана. Миссия длилась более двадцати часов, включая ночную фазу операции в воздушном пространстве над Ираном, передает «Интерфакс».

Продолжительный полет обеспечивали американские самолеты-заправщики, которые взлетали с авиабаз на Ближнем Востоке. Каждый из бомбардировщиков был оснащен планирующими авиабомбами JDAM весом 900 кг и крылатыми ракетами JASSM дальностью до 300 км.

Боеприпасы предназначаются для поражения защищенных объектов Ирана, в том числе мест хранения, размещения и производства баллистических ракет. Всего на авиабазе Фэрфорд размещено 23 тяжелых американских бомбардировщика, включая пятнадцать B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress.

Иранские власти допускают возможность признать британские военные объекты законными целями из-за вылетов американских бомбардировщиков с базы Фэрфорд.

На базе Фэрфорд в Глостершире разместили стратегический бомбардировщик B-1 после решения Лондона открыть свои военные объекты для ударов по иранским целям.