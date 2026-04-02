Депутат: Гунба за год сумел обеспечить Абхазии экономический рост

В Госдуме оценили итоги первого года работы Гунбы на посту президента Абхазии

Tекст: Андрей Резчиков

«Год президентства Бадры Гунбы оказался для Абхазии впечатляющим. Ему удалось сделать то, что предшествующие власти не достигли за 20 лет. Масштабное открытие аэропорта позволило увеличить число туристов в разы. А ведь именно эта отрасль остается системообразующей для республики», – отметил Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Депутат подчеркнул, что Абхазия получает значительные средства за счет прибывающих россиян. В республике строятся дороги, реконструируются санатории, развивается ресторанная отрасль – туристы возвращаются из Абхазии с позитивными впечатлениями.

«Более 5 млрд рублей было вложено в экономику этой страны, в том числе в ее энергетику. Благодаря этому решили ситуацию с неплательщиками: теперь везде произведена установка счетчиков. Проведена огромная работа, благодаря которой в сфере ЖКХ установился порядок», – отметил Матвейчев. – «Многое делается в сфере сельского хозяйства. Строятся молокозаводы и предприятия по переработке сельхозпродукции, которая поступает на российский рынок и, соответственно, происходит экономический рост».

Среди прочего Гунбе удалось пролоббировать в правительстве России соглашение о продаже топлива на уровне внутрироссийских цен. «Между Москвой и Сухумом складываются конструктивные отношения. Абхазия, например, активно поддерживает специальную военную операцию: многие местные ребята находятся в зоне СВО бок о бок с нашими солдатами. Это дорогого стоит», – указал депутат. Напомним, год назад, 2 апреля 2025 года, Бадра Гунба вступил в должность президента Абхазии. В своей предвыборной программе он прямо заявлял, что развитие республики напрямую зависит от отношений с Россией. Сегодня перед республикой стоят амбициозные цели: увеличение ВВП, товарооборота и доходов бюджета на 50%, а также привлечение до пяти млн российских туристов ежегодно. В 2025 году объем доходов Абхазии составил 21,7 млрд рублей. При этом собственные доходы республики достигли 13,3 млрд рублей – на 1,3 млрд больше, чем в 2024 году. На долю России пришлось 75% от общего объема внешней торговли (45,3 млрд рублей).

В декабре прошлого года Гунба объявил, что финансирование программы поддержки малого и среднего бизнеса будет увеличено в четыре раза (до 500 млн рублей). В стране также начат ремонт 500 км дорог с инвестициями размером в один млрд рублей. При этом Россия направит 250 млн на поддержку предпринимателей и инвестиции в туризм. Достигнуты договоренности Сухума с Москвой о стабильных поставках электроэнергии и топлива в Абхазию и о повышении доступности банковских карт для жителей.