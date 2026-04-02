Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает NRA, это предложение вызвало резкое недовольство Польши и балтийских стран, однако Столтенберг все же предложил Совету НАТО – Россия обсудить инициативу Кремля о выводе сил альянса на позиции, которые существовали до 1997 года, передает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что Столтенберг в своих мемуарах выразил обеспокоенность судьбой альянса в случае возможного второго срока Дональда Трампа на посту президента США. Он допустил, что распад НАТО является вполне реальным сценарием при таком развитии событий.

В январе 2026 года в ходе выступления на форуме в Давосе бывший генсек НАТО заявил, что «Западу необходимо найти способ договориться» с президентом Владимиром Путиным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал НАТО враждебным альянсом по отношению к России.