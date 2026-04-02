В Курской области начали строить поселок для переселенцев из приграничья

Tекст: Валерия Городецкая

Министр восстановления, развития приграничья и строительства региона Светлана Дроздова подчеркнула, что не менее половины домов смогут приобрести жители приграничья за счет жилищных сертификатов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Строительство этого поселка – важнейшая социальная инициатива», – отметила она, подчеркнув, что нормативную базу для таких проектов подготовили по поручению губернатора Александра Хинштейна.

В поселке планируется построить 214 индивидуальных домов площадью от 58 до 118 кв. м на участках по 6–8 соток, а общая площадь нового жилья превысит 17 тыс. кв. м. Работы ведутся с применением экологичных материалов и каркасной технологии, дома будут полностью отделаны внутри и снаружи. В первую очередь подрядчик монтирует четыре демонстрационных дома, уже подготовлены свайные поля и стройматериалы.

Строительство обеспечивает рабочими местами местных жителей – задействованы бригады из Фатежа, Курска, Железногорска. Руководитель подрядной организации сообщил, что планируется возводить по 30 домов ежемесячно, сейчас работают 10 бригад, при необходимости их число увеличат. В будущей инфраструктуре поселка предусмотрены спортивная и детская площадки, торговый центр, благоустройство территорий и внутрипоселковые дороги.

Механизмы ДОМ.РФ активно применяют для поддержки переселенцев, в том числе за счет льготной ипотеки под 2% годовых и проектного финансирования. Первый заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс отметил важность информирования граждан о возможностях получения поддержки – этим занимается консультационный центр в режиме 24/7.

Выдача жилищных сертификатов жителям приграничья продолжается. По последнему траншу, одобренному правительством России, Курская область получила более 750 млн рублей, сертификаты уже выдали свыше 100 человек, а всего в рамках транша ожидается более 800 сертификатов на сумму 5,7 млрд рублей. С ноября 2023 года пострадавшие получили уже 15 133 сертификата на 93,92 млрд рублей.