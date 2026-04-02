Россия запросила режим тишины от Израиля и США при эвакуации сотрудников с «Бушера»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия будет добиваться максимального соблюдения режима тишины во время эвакуации сотрудников с иранской АЭС «Бушер». Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев на Международном транспортно-логистическом форуме. Он уточнил, что просьба будет адресована всем сторонам, включая Израиль и США, передает ТАСС.

Лихачев подчеркнул, что маршруты колонн будут заранее доведены до компетентных органов заинтересованных стран по всем доступным каналам. По его словам, это необходимо, чтобы обеспечить безопасность движения и не допустить инцидентов на маршруте эвакуации.

Он отдельно поблагодарил правительство Ирана, иранских специалистов-атомщиков, а также власти Армении за содействие при проведении предыдущих эвакуаций, которые осуществлялись через ирано-армянскую границу.

Говоря о сроках, Лихачев отметил, что точная дата запуска новой волны эвакуации пока не определена. «Счет идет на часы. Я сейчас не хочу называть конкретных дат. Здесь очень многое зависит от конкретной военно-политической обстановки в регионе», – заявил Лихачев.

Он добавил, что развитие ситуации может как ускорить, так и отсрочить процесс эвакуации, и сейчас все решения принимаются буквально в режиме реального времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об остановке завода по производству тяжелой воды в иранском городе Хондабе после серьезных повреждений.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что в результате третьего удара по площадке первого энергоблока иранской АЭС «Бушер» возникла непосредственная угроза ядерной безопасности.

Также сообщалось, что с атомной станции «Бушер» в Иране в ближайшие дни выведут более 200 специалистов, на объекте останутся только сотрудники для поддержания инфраструктуры.