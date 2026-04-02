Россия и Белоруссия договорились о совместной выставке к 85-летию начала ВОВ

Tекст: Валерия Городецкая

Решение принято в ходе телемоста «Музейный диалог», который прошел 2 апреля, в День единения народов России и Республики Беларусь, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы проводим встречу в особый год – год 85-летия начала Великой Отечественной войны. Этой страшной трагедии, которая стала испытанием для всего советского народа и, конечно, для Белоруссии, одной из первых принявшей на себя удар коварного врага, пережившей тяжелейшую оккупацию, но при этом не сломленной и непокоренной», – заявил генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, открывая встречу. Участники подчеркнули важность противодействия фальсификации истории и сохранения памяти о событиях войны.

Выставочный проект будет продемонстрирован за рубежом. Музеи также договорились о совместном плане мероприятий к 130-летию со дня рождения Георгия Жукова. В ходе диалога стороны обсудили расширение культурной инфраструктуры, сохранение историко-культурного наследия, проведение исследований, конференций и просветительских акций.

Директор белорусского музея Владимир Воропаев отметил, что нынешний день напоминает о братстве двух народов и силе единства. К обсуждению подключились руководители отделов и проектов крупнейших музеев, которые рассмотрели развитие научно-образовательных и культурно-просветительских инициатив.