Страны Персидского залива задумались о трубопроводе в обход Ормузского пролива

FT сообщила о планах строительства трубопроводов в обход Ормузского пролива

Tекст: Денис Тельманов

Перекрытие Ормузского пролива вызвало новый интерес региональных стран к альтернативным маршрутам поставок энергоносителей, передает Financial Times. Руководители отрасли и чиновники сообщили изданию, что строительство новых трубопроводов рассматривается как единственный способ уменьшить уязвимость перед блокировкой пролива, несмотря на сложную политическую и экономическую обстановку, а также длительные сроки реализации, передает «Интерфакс».

В качестве одного из вариантов был назван экономический коридор Индия – Ближний Восток – Европа (IMCE), включая прокладку трубопровода в Хайфу. Сейчас уже функционирует 1200-километровый саудовский нефтепровод «Восток-Запад», способный транспортировать до 7 млн баррелей нефти в день в порт Янбу-эль-Бахр на Красном море.

Глава C.A.T. Group Кристофер Буш заявил: «Интерес к новым проектам был заметен и до начала боевых действий». Он отметил, что строительство трубопровода, аналогичного «Восток-Запад», обойдется минимум в 5 млрд долларов, а маршрут из Ирака через Иорданию, Сирию и Турцию может стоить 15–20 млрд долларов. Саудовская Аравия также рассматривает возможность строительства дополнительных экспортных терминалов на Красном море.

FT подчеркивает, что реализации подобных проектов мешают риски, связанные с неразорвавшимися боеприпасами, активностью запрещенных террористических групп, а также споры вокруг политического контроля над инфраструктурой. Альтернативный маршрут через Оман сталкивается с риском воздушных атак на порты.

Высокопоставленный представитель энергетического сектора ОАЭ сообщил изданию, что у Эмиратов всегда есть «План Б» по строительству второго трубопровода в Эль-Фуджайру за пределами Ормузского пролива. Однако, по его словам, решение будет приниматься только после прояснения долгосрочной ситуации в регионе.

Британия и Евросоюз заявили о намерении совместно разработать стратегию по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Более 30 стран обсуждают совместные меры по возобновлению движения через Ормузский пролив, где судоходство почти полностью остановилось из-за атак на коммерческие суда.