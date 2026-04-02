Решетников сообщил о планах расширить безвизовый режим с другими странами

Минэкономразвития: Россия намерена расширить безвизовый режим с другими странами

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что ключевым направлением в развитии туризма станет не только расширение безвизовых соглашений, но и упрощение процедуры получения электронной визы, передает РИА «Новости».

Решетников напомнил, что в прошлом году Россия подписала групповое безвизовое соглашение с Китаем, ставшее ответом на аналогичный шаг китайского руководства. Кроме того, были введены безвизовые режимы с Саудовской Аравией и Оманом.

Министр уточнил, что в ближайшее время безвизовый режим может быть введен с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом. Ведется работа над заключением соглашений о групповом безвизе с Индией и Вьетнамом.

В конце марта Минэкономразвития сообщило о проработке безвиза с Индией и Вьетнамом.

