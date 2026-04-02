Матч года с участием российских игроков НХЛ пройдет на «СКА-Арене» в Петербурге

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает пресс-служба соревнований, матч с участием российских игроков Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги пройдет 25 июля на «СКА-Арене» в Петербурге, передает ТАСС.

Вместимость арены составляет 21,5 тыс. зрителей на хоккейных матчах, что делает ее крупнейшей ледовой площадкой в мире. В предыдущие два года мероприятие проходило в Москве на «ЦСКА-Арене».

Организаторами матча года выступают защитник «Юты» Михаил Сергачев, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин.

Сергачев отметил: «В этом году нас ждет самая большая ледовая площадка в мире, и мы надеемся продолжать увеличивать благотворительный чек. Поэтому выбор новой площадки сделан в том числе и с учетом вместительности «СКА-Арены».

Первый матч года состоялся 20 июля 2024 года и завершился вничью 8:8, собрав 12,1 тыс. зрителей, сборы от продажи билетов превысили 10 млн рублей, которые направили на благотворительность.

Второй матч прошел 13 июля 2025 года, победу в нем одержала сборная звезд НХЛ со счетом 15:3, сумма пожертвований составила 30 млн рублей.

