    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран
    2 апреля 2026, 15:30 • Новости дня

    ЕК и Британия договорились работать над возобновлением судоходства в Ормузе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия и Евросоюз намерены совместно разработать стратегию по восстановлению судоходства в Ормузском проливе, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Кира Стармера по итогам его телефонной беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    «Вчера премьер-министр провел разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. <…> Они согласились с тем, что союзники должны объединиться и разработать жизнеспособный план по восстановлению полной свободы судоходства, когда это позволят обстоятельства», – подчеркивается в сообщении, передает ТАСС.

    Стармер и фон дер Ляйен также обсудили вопросы поддержки Украины и укрепления отношений между Британией и Евросоюзом. Их разговор состоялся накануне конференции по безопасности, которая будет посвящена ситуации в Ормузском проливе.

    Ранее Иран предложил заключить международный договор по Ормузскому проливу.

    ОАЭ пообещали помочь США открыть Ормузский пролив силой.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивал, что применение военной силы в Ормузском проливе поставило бы под угрозу безопасность прибрежных государств.

    5 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива
    Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп, употребив нецензурные выражения, резко высказался о необходимости открытия Ормузского пролива.

    Дональд Трамп в жесткой и нецензурной форме обратился к иранским властям, требуя открыть Ормузский пролив, передает РИА «Новости». В своем сообщении в социальной сети Truth Social он пригрозил Ирану серьезными последствиями, если пролив останется закрытым.

    «Откройте *** пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду – ПРОСТО СМОТРИТЕ!» – написал Трамп. По его словам, во вторник в Иране якобы ожидаются одновременно «День электростанций» и «День мостов».

    Свое гневное обращение Трамп завершил фразой «Слава Аллаху».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ормузский пролив остается открытым для судов дружественных стран и закрыт для тех, кто ведет войну против Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял меры для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив для судов, не связанных с США и Израилем. Представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил об открытости Ормузского пролива для всех судов при координации с Тегераном, за исключением «вражеских».


    Комментарии (47)
    5 апреля 2026, 16:27 • Новости дня
    Трамп раскрыл подробности спасения второго пилота в Иране

    Трамп заявил о спасении второго пилота F-15E в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот самолета F-15E, сбитого ранее в Иране, находится в безопасности.

    Трамп сообщил, что второй пилот сбитого в Иране истребителя F-15E был спасен и сейчас находится в безопасности, передает РИА «Новости». По словам Трампа, операция по его спасению была одной из самых смелых в истории вооруженных сил США.

    В своем обращении в социальной сети Truth Social Трамп заявил: «Дорогие соотечественники, за последние несколько часов вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших... членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в безопасности». Президент отметил, что американские военные в течение суток внимательно следили за местонахождением пилота.

    Трамп уточнил, что летчик получил ранения, однако с ним всё в порядке. По его словам, по его распоряжению на задание были отправлены десятки самолетов с самым современным вооружением.

    Президент также подчеркнул, что это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов удалось спасти по отдельности, причем оба находились глубоко на вражеской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате и уничтожении американского самолета, который занимался поиском второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E.

    Спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E. США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Поиски второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E продолжались, при эвакуации спасенного пилота один из членов экипажа вертолета получил ранение.

    Комментарии (5)
    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 19:34 • Новости дня
    Лавров и Аракчи осудили угрозы персоналу АЭС «Бушер»

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана, Сергей Лавров и Аббас Аракчи, провели телефонный разговор, в ходе которого выразили обеспокоенность ситуацией вокруг АЭС «Бушер».

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора подчеркнули недопустимость создания угроз жизни персонала АЭС «Бушер» и рисков радиоактивной катастрофы для всего региона, передает РИА «Новости». В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что недавний обстрел территории станции, который произошел со стороны США и Израиля, привел к гибели одного из сотрудников.

    Министры выразили необходимость немедленного прекращения атак на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры Ирана, в том числе на АЭС «Бушер». В МИД РФ подчеркнули, что подобные действия являются безрассудными и незаконными, особенно в отношении объектов, находящихся под гарантиями МАГАТЭ.

    Лавров также отметил, что Москва надеется на успех усилий по деэскалации вокруг Ирана и считает, что этому серьезно бы поспособствовал отказ США от ультиматумов и возврат ситуации в переговорное русло. Российская сторона поддерживает долгосрочную и устойчивую нормализацию обстановки на Ближнем Востоке.

    Лавров и Аракчи призвали все стороны воздерживаться от шагов, которые могут подорвать шансы на политико-дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Ирана. Министры заявили о необходимости избегать действий, в том числе на площадке Совета Безопасности ООН, которые могут негативно сказаться на продолжении диалога и разрешении напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи после гибели сотрудника иранской атомной станции.

    Территория иранской АЭС «Бушер» попала под обстрел США и Израиля. В результате атаки погиб один из сотрудников станции.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 17:33 • Новости дня
    Pepsi отказалась финансировать музыкальный фестиваль в Британии из-за Канье Уэста

    Tекст: Дарья Григоренко

    Компания Pepsi отказалась от спонсорства британского музыкального фестиваля Wireless из-за участия в нем американского рэпера Канье Уэста (Ye), сообщили СМИ.

    Как пишет Sky News со ссылкой на официальное заявление компании, «компания Pepsi приняла решение прекратить спонсорскую поддержку фестиваля Wireless Festival». Причиной стала обеспокоенность, вызванная антисемитскими высказываниями артиста, передает РИА «Новости».

    Фестиваль Wireless Festival 2026 года пройдет с 10 по 12 июля в Финсбери-парке на севере Лондона. Организаторы объявили, что Канье Уэст станет хедлайнером всех вечеров, что будет его первым визитом в Британию за 11 лет.

    Ранее лидер либерально-демократической партии Британии Эд Дейви публично призвал запретить Уэсту въезд в страну. Кроме того, организаторов фестиваля подвергли критике мэр Лондона Садик Хан и несколько еврейских организаций Британии.

    Напомним, в 2025 году Уэст выпустил песню Heil Hitler, в которой пропагандировал нацизм.

    Ранее Уэст лишился визы и права посещать Австралию после публикации трека, прославляющего нацистскую идеологию.

    В России также требовали запретить музыканту въезд в страну из-за его высказываний о Гитлере и нацизме.

    В ноябре прошлого года Канье Уэст заявил о раскаянии в своих скандальных словах и поступках в разговоре с раввином Йешаяху Пинто.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 13:44 • Новости дня
    Песков заявил о необходимости выбора Армении между ЕАЭС и ЕС

    Песков: ЕАЭС и ЕС не сочетаются, Армении придется выбирать

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армении придется сделать выбор между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя планы Еревана по укреплению сотрудничества с Евросоюзом, в беседе с журналистом «Вестей» отметил, что интеграционные системы ЕАЭС и ЕС несовместимы: «Мы говорим, что на определенной стадии, если вы пойдете дальше с Евросоюзом, то наши две системы не сочетаются. Это разные операционные системы. И вам в какой-то момент надо будет выбирать», – заявил он, передает РИА «Новости».

    По словам представителя Кремля, членство Армении в ЕАЭС дает стране ощутимые преимущества. Он подчеркнул, что участие в организации позволяет Армении развиваться быстрее, чем средние показатели по СНГ и, тем более, быстрее, чем в России. Песков отметил, что интеграция с ЕАЭС приносит Армении немалые экономические выгоды.

    Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян предупредил, что страна покинет ОДКБ и ЕАЭС, если Россия повысит стоимость поставляемого в республику газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о готовности содействовать переговорам между Ереваном и Баку.

    Президент России Владимир Путин объяснил невозможность вмешательства ОДКБ в ситуацию в Карабахе.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    Армия Израиля за сутки атаковала более 120 целей в Иране

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Израиля продолжают наносить удары по Ирану, за сутки там было атаковано более 120 целей в центре и на западе республики, заявила пресс-служба израильской армии.

    ВВС Израиля за последние сутки нанесли удары по более чем 120 целям в центре и на западе Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы израильской армии. В сообщении уточняется, что в числе поражённых объектов оказались элементы противовоздушной обороны, предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов, а также площадки для их запуска и объекты ракетных сил.

    Израильская армия подчеркивает, что удары были направлены на снижение военного потенциала Ирана. Предприятия, связанные с производством и эксплуатацией БПЛА, а также ракетные объекты, считаются ключевыми инфраструктурными точками для обеспечения иранских вооружённых сил.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Крупнейшие города, включая Тегеран, подверглись бомбардировкам. В ответ Корпус стражей исламской революции приступил к масштабной операции против Израиля и атаковал американские военные объекты в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС нанесли массированный удар по объектам иранской ядерной программы и местам производства вооружений. В ходе операции «Рык льва» Армия обороны Израиля поразила свыше 3 тыс. целей на территории Ирана. Ранее израильская авиация за сутки атаковала более 200 военных объектов в западном и центральном Иране, включая пусковые установки ракет и системы ПВО.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 18:53 • Новости дня
    Лавров выразил соболезнования Ирану из-за гибели сотрудника АЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи после гибели сотрудника иранской атомной станции в результате обстрела.

    Сергей Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана Аббасу Аракчи по поводу гибели сотрудника АЭС «Бушер», передает РИА «Новости». Как сообщили в МИД России, трагедия произошла в результате обстрела территории станции, которую, по данным иранской стороны, обстреляли США и Израиль.

    Организация по атомной энергии Ирана уточнила, что в результате удара погиб один из сотрудников станции, являвшийся гражданином Ирана. Российский министр отметил, что Москва глубоко сожалеет о случившемся и сочувствует семьям пострадавших.

    МИД России особо подчеркнул, что Лавров выразил соболезнования лично иранскому коллеге, отметив важность сотрудничества между странами в сфере атомной энергетики и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, территория иранской АЭС «Бушер» попала под обстрел США и Израиля. В результате атаки погиб один из сотрудников станции.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 05:50 • Новости дня
    Исследователи раскрыли секрет хорошего сна по правилу 7:1

    Tекст: Катерина Туманова

    В новом исследовании, проведенном в Британии, ученые собрали и проанализировали данные о более чем 47 млн ночей сна, выявив, что следование плану 7:1 снижает риск общей смертности на 24% и уменьшает количество госпитализаций на 7%.

    Постоянный недостаток сна нарушает процесс восстановления и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и деменции. Однако эксперты по сну разработали новый режим, который, как показывают научные исследования, может привести к более спокойному и восстанавливающему сну, пишет Daily Mail.

    Правило 7:1 предполагает, что нужно спать семь часов и ложиться спать в течение одного и того же промежутка времени как минимум пять ночей в неделю.

    В исследовании британских ученых сказано, что следование плану 7:1 снижает риск общей смертности на 24% и уменьшает количество госпитализаций на 7%.

    В исследовании также подсчитано, что регулярный, полноценный сон может продлить жизнь человека на четыре года.

    «Чем раньше в жизни формируются эти привычки, тем больше совокупный эффект», – написали исследователи.

    Команда ученых заявила, что полученные результаты особенно важны, поскольку люди, которые спали менее шести часов в сутки, подвергались на 20% большему риску преждевременной смерти по сравнению с теми, кто спал от семи до восьми часов.

    Исследователи из страховой компании Vitality и Лондонской школы экономики и политических наук (LSE) отметили, что последовательность в следовании режиму – ключ к получению желаемых результатов.

    «Установка цели на пять ночей в неделю вместо семи снижает воспринимаемый барьер для начала, повышает уверенность в себе и позволяет вносить периодические изменения без ущерба для прогресса, тем самым улучшая долгосрочное соблюдение рекомендаций», – написали ученые.

    Они отметили, что благодаря балансу между амбициями и достижимостью, цель по поддержанию регулярного сна в течение пяти дней становится не только реалистичной, но и устойчивой, что способствует широкому вовлечению в этот процесс с течением времени.

    Ученые  подчеркнули, что ключевым моментом эффективного следования режиму является соблюдение постоянного графика. Они рекомендовали ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, невролог Арифджанова выявила связь между смартфоном под подушкой и нарушениями сна. Сомнолог Полуэктов дал советы по восстановлению сна после долгих выходных. Ученые раскрыли необычный трюк с ногой для быстрого засыпания.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал угрозы США признанием военных преступлений

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что угрозы США атаковать энергетику страны являются признанием военных преступлений, потребовав немедленного осуждения.

    Угрозы США нанести удары по энергетическим объектам Ирана являются «признанием военных преступлений» Вашингтоном, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости». По словам Аракчи, такие заявления официальных лиц США прямо свидетельствуют о готовности нарушать международное право.

    Министр подчеркнул, что Соединенные Штаты с начала военных действий наносили удары по промышленно-энергетической, образовательной, медицинской и атомной инфраструктуре Ирана. Он призвал Совет Безопасности ООН и МАГАТЭ дать незамедлительную оценку этим действиям и осудить атаки США против иранских объектов.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана, говорится, что подобные шаги США создают опасный прецедент для мировой безопасности. Иранская сторона выражает обеспокоенность тем, что действия Вашингтона могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы внешнеполитических ведомств России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор и выразили обеспокоенность ситуацией вокруг АЭС «Бушер». Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что последствия обстрелов АЭС «Бушер» могут привести к уничтожению жизни в столицах стран Персидского залива.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 14:37 • Новости дня
    Лихачев сообщил о новой эвакуации сотрудников Росатома с АЭС «Бушер»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что дополнительная группа российских специалистов будет эвакуирована с иранской атомной станции сразу после создания необходимых условий.

    Росатом планирует на следующей неделе провести очередную эвакуацию российских сотрудников с иранской АЭС «Бушер», передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава компании Алексей Лихачев, отметив, что часть работников выразила готовность остаться и продолжить службу на объекте, несмотря на то, что станция находится в зоне боевых действий. Однако новая волна эвакуации будет проведена, как только позволят условия.

    Лихачев также выразил надежду, что сотрудники, уже покинувшие территорию станции, прибудут в Армению в ближайшие часы. По его словам, основная группа из 198 человек уже направляется к армяно-иранской границе, а благодаря поддержке иранских властей сотрудники смогли переночевать в Исфахане. Глава Росатома подчеркнул, что рассчитывает на их скорое прибытие в Республику Армения этой ночью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Россия начала эвакуацию 198 специалистов с АЭС «Бушер» на автобусах. Россия запросила режим тишины от Израиля и США для обеспечения безопасности эвакуации.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате 60 воздушных целей за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Системы эмиратской ПВО за сутки перехватили девять баллистических и одну крылатую ракету, а также 50 беспилотников, говорится в заявлении Минобороны ОАЭ.

    Системы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов за последние сутки успешно перехватили девять баллистических и одну крылатую ракету, а также 50 беспилотников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства обороны ОАЭ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). В ведомстве уточнили, что все средства были запущены с территории Ирана.

    В заявлении также отмечается, что с начала текущего конфликта системы ПВО ОАЭ уничтожили уже 507 баллистических ракет, 24 крылатые ракеты и 2191 беспилотный летательный аппарат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки до нового обстрела системы ПВО ОАЭ перехватили 23 баллистические ракеты и 56 беспилотников, запущенных из Ирана. 21 марта силы противовоздушной обороны Эмиратов перехватили три баллистические ракеты и восемь беспилотников. 16 марта на фоне удара Ирана по целям США и Израиля ПВО ОАЭ отразили новую ракетно-дроновую атаку после ночного пожара у аэропорта Дубая.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 02:47 • Новости дня
    За последние 24 часа через Ормузский пролив прошло 15 судов

    Tекст: Катерина Туманова

    С разрешения Ирана на последние 24 часа через ранее блокированный Ормузский пролив прошли 15 судов.

    «Согласно последним статистическим данным о судоходстве через Ормузский пролив, за последние 24 часа через него с разрешения Ирана прошло 15 судов», – сообщил иранский портал Afkarnews.

    При этом статистика показывает, что судоходство через Ормузский пролив по-прежнему на 90% меньше, чем было до начала американо-израильских атак на Иран, отмечено в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подчеркнул, что Ормузский пролив остается открытым для судов тех стран, которые не связаны с США и Израилем. В Иране также заявляли о том, что одобрили  пошлины на проход Ормузского пролива. Иран выразил готовность заключить договоренности с европейскими, азиатскими и арабскими странами по использованию Ормузского пролива.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Иран меняет всемирные правила судоходства.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 00:40 • Новости дня
    В парламенте Ирана предупредили, что действия Трампа ведут США в «сущий ад»

    В Иране предупредили, что из-за действий США Ближний Восток «сгорит дотла»

    Tекст: Катерина Туманова

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф обвинил президента США Дональда Трампа в том, что он подталкивает Соединенные Штаты к «сущему аду» своими действиями и заявлениями.

    Галибаф ответил на возобновившиеся угрозы Трампа, связанные с крайним сроком, в течение которого Иран должен достичь соглашения с Вашингтоном и вновь открыть Ормузский пролив. Спикер иранского парламента предупредил, что регион может «сгореть дотла» из-за слов и действий американского президента.

    «Ваши безрассудные действия превращают Соединенные Штаты в сущий ад для каждой отдельной семьи, и весь наш регион будет гореть в огне, потому что вы настаиваете на выполнении приказов Нетаньяху», – цитирует CNN пост Галибафа в соцсети X.

    Он призвал Трампа не обольщаться, так как военными преступлениями США ничего не добьются, так как единственным реальным решением является уважение прав иранского народа и прекращение «этой опасной игры».

    Замечания Галибафа прозвучали после того, как Трамп повторил, что в понедельник Иран должен заключить сделку и открыть Ормузский пролив. В противном случае США подвергнут республику ударам по энергетической инфраструктуре.

    Если Иран не заключит сделку с США, заявил Трамп в интервью Fox News, США будут забирать иранскую нефть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива. До этого он заявил, что дал Ирану 48 часов для заключения сделки с США. Иранские дипломаты в ООН обвинили США в «подстрекательстве к терроризму».

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 02:05 • Новости дня
    Дмитриев иронично восхитился достижением в ЕС целей «зеленой» экономики

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне подорожания топлива в Европе европейцам впору было бы отказаться от автомобилей и самолетов, чтобы быстрее достичь экологических целей, поиронизировал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «В этом месяце ЕС достигнет большую часть своих «зеленых» целей, начав достигать углеродной нейтральности, к которой так стремился. Оставайтесь дома, не летайте. Ходите пешком, не садитесь за руль», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев отозвался на статью газеты Corriere della Sera о том, что в четырех аэропортах Италии ввели топливные лимиты на заправку самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт в Иране грозит ЕС масштабным энергетическим дефицитом, отмечала Politico. Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил возможный дефицит авиатоплива в Европе уже в мае.

    Международное энергетическое агентство предложило открыть хранилища нефти для стабилизации рынка на фоне роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Еврокомиссар по энергетике Ларс Ааге Йоргенсен заявил о рассмотрении введения лимитов на выдачу топлива из-за энергокризиса.


    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 04:40 • Новости дня
    Посольства Ирана в Африке высмеяли приказ Трампа открыть Ормузский пролив

    Tекст: Катерина Туманова

    Посольства Ирана в ЮАР и Зимбабве разыграли в соцсети сценку из постов на тему приказа американского президента Дональда Трампа немедленно открыть Ормузский пролив, иначе по истечении 48 часов США сотворят нечто ужасное.

    «Мы потеряли ключи», – написали иранские дипломаты в Зимбабве в соцсети Х.

    Иранское посольство в ЮАР продолжило шутку, написав в ответ коллегам из Зимбабве, что ключи спрятаны под цветочным горшком, но вход ими в Ормузский пролив открывают «только друзьям».

    Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива, написав в своей соцети о том, что по истечении 48 часов устроит в Иране День электростанций и День мостов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил об открытости Ормузского пролива для всех судов при координации с Тегераном, за исключением «вражеских». Иранские дипломаты в ООН обвинили США в «подстрекательстве к терроризму». В парламенте Ирана предупредили, что действия Трампа ведут США в «сущий ад».


    Комментарии (0)
