«Руцентр» сообщил о дефиците доменов .рф

«Руцентр» сообщил о 90% занятых популярных кириллических доменов в зоне .рф

Tекст: Дарья Григоренко

По данным «Руцентра», на которое ссылается исследование, 90% популярных русскоязычных слов в доменной зоне .рф уже зарегистрированы. Среди доменов, совпадающих с защищенными товарными знаками, этот показатель достигает 91%, передает Газета.Ru.

Интерес к кириллическим доменам резко вырос после вступления в силу закона о запрете иностранных названий. Уже во втором полугодии 2025 года впервые за три года количество заявок на товарные знаки на кириллице превысило латиницу. В пиковые осенние месяцы разрыв достигал 20%, что сказалось и на спросе на кириллические домены.

Из-за дефицита свободных имен предпринимателям приходится соглашаться на компромиссные варианты или участвовать в аукционах, где цена популярного домена может доходить до 1 млн рублей. Средняя стоимость на вторичном рынке выросла до 66 тыс. 300 рублей, что на 38,5% превышает показатель трехлетней давности и вдвое дороже, чем в зоне .ru.

На этом фоне резко вырос интерес к альтернативной кириллической зоне .рус, делегированной ICANN в 2016 году как всемирный домен русского языка. Здесь до сих пор доступны тысячи ярких и коротких имен, а за последние две недели прирост регистраций превысил 2,5%. Эксперты отмечают: доменная зона .рус становится стратегической альтернативой для новых российских бизнесов и ИТ-специалистов, стремящихся к звучному кириллическому названию.

Напомним, с 1 марта в России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, и основная информация теперь размещается только на русском языке кириллицей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность русского языка как объединяющей силы и напомнил о новых законодательных ограничениях на иностранные надписи в городах.