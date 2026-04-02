Совкомфлот заявил о получении двух новых ледовых газовозов в 2026 году

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Совкомфлот» в 2026 году получит еще два танкера-газовоза ледового класса ARC7. Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Тонковидов на Международном транспортно-логистическом форуме. Он подчеркнул, что именно эта группировка флота начнет круглогодичное плавание на всем протяжении Северного морского пути, передает ТАСС.

По словам Тонковидова, впервые в истории человечества будет организована круглогодичная зимняя навигация. Ранее компания проводила только пилотные рейсы, однако с 2026 по 2027 годы перевозки планируется осуществлять на постоянной основе вне зависимости от сезона.

Гендиректор уточнил, что основная задача новых судов – транспортировка сжиженного природного газа в страны Тихоокеанского региона. В прошлом году первый российский танкер для перевозки СПГ в арктических условиях, судно «Алексей Косыгин», был передан «Совкомфлоту» на судоверфи «Звезда».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия построила уникальный танкер высокого ледового класса для транспортировки СПГ из Арктики. Судно будет работать на заводе «Арктик СПГ-2» во второй половине этого года.

Ранее США ввели санкции против крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот» по политическим причинам.