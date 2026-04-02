Ростех представил аэростат, обеспечивший связь в труднодоступных районах

Ростех испытал аэростат, обеспечивший мобильную связь в радиусе 60 километров

Tекст: Мария Иванова

Летательный аппарат для расширения зоны покрытия связи разработал холдинг «Росэл», входящий в структуру госкорпорации, передает Ростех



В отличие от передвижных базовых станций, подъем радиомодуля в воздух делает качество связи практически независимым от рельефа местности. Первый экземпляр уже отправлен заказчику.

«Аэростат поднимается на несколько сотен метров над землей, зацепившись «якорем», чтобы не улететь. Это может быть, например, автомобильная платформа, к которой он пристегнут тросами. А установленный на летательном аппарате радиомодуль с широконаправленной антенной позволяет обеспечить мобильную связь в радиусе до 60 километров со скоростью 30 Мбит/сек», – сказали в Ростехе.

В госкорпорации отметили, что такое решение способно быстро закрыть проблемы со связью в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных районах, в зонах ЧС, над акваториями и на массовых мероприятиях. Привязной аэростат имеет объем оболочки 240 кубических метров и поднимает полезную нагрузку до 45 кг на высоту до 300 метров.

Изделие способно находиться в рабочем положении на высоте до семи суток. Питание установленного радиомодуля обеспечивается через композитный кабель-трос, который одновременно служит и силовым элементом крепления аэростата.

