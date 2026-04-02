В Подмосковье мужчину осудили за избиение матери до смерти

Tекст: Алексей Дегтярёв

Обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, во время ссоры нанес матери не менее 16 ударов кулаками и ногами по голове и телу, от полученных травм женщина скончалась на месте, пояснили в ведомстве, , передает РИА «Новости».

На момент преступления мужчине было 62 года, его матери – 83.

После содеянного мужчина сам пришел с повинной и полностью признал вину, что суд учел как смягчающее обстоятельство.

Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

В Главном следственном управлении СК по региону отметили, что следователь провел более 10 допросов и собрал необходимые экспертизы, на основе которых было построено обвинение.

Приговор пока не вступил в законную силу.

