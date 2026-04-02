КСИР сообщил об атаке на заводы США на Ближнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иранские военные провели новую волну атак на объекты США на Ближнем Востоке, передает ТАСС. По информации пресс-службы Корпуса стражей исламской революции, это уже девяностый этап ответных действий против целей Израиля и США.

В заявлении отмечается: «Проведена 90-я волна операции «Правдивое обещание – 4», атакованы сталелитейные и алюминиевые предприятия США в регионе». Сообщается, что удары были нанесены по американской промышленной инфраструктуре, однако подробности о масштабе разрушений и возможных пострадавших не приводятся.

Ранее КСИР неоднократно заявлял о проведении подобных операций в ответ на действия США и Израиля на Ближнем Востоке. Агентство Tasnim уточняет, что атаки исходят из стратегии давления на западные интересы в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР в рамках операции «Правдивое обещание – 4» нанес 89-ю волну ударов по израильским и американским объектам на Ближнем Востоке.

Воздушно-космические и военно-морские силы КСИР атаковали связанные с военной промышленностью США алюминиевые заводы EMAL в ОАЭ и ALBA в Бахрейне.

Ранее КСИР в ходе 82-й волны операции «Правдивое обещание – 4» поразил военные объекты США в Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии.