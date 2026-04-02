В Абхазии открыли новый терминал аэропорта Сухум

Tекст: Валерия Городецкая

В церемонии открытия терминала участвовали вице-премьер Виталий Савельев, министр транспорта Андрей Никитин и министр экономики Абхазии Теймураз Микваба через видеосвязь с Международного транспортно-логистического форума, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Наша работа существенно повышает транспортную доступность Республики Абхазия, обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров, способствует укреплению связей и развитию туризма. Сегодня мы развиваем сотрудничество по всем ключевым сферам транспорта», – отметил Никитин.\

Министр рассказал, что сотрудничество между Россией и Абхазией активно развивается и в других областях: за прошлый год пассажиропоток по железной дороге вырос на 40%, между странами курсируют электропоезда «Диоскурия» и дальние составы из Москвы и Петербурга. Также действуют скоростные морские «Кометы 120М» и система «единого билета», а автомобильный пункт пропуска «Адлер» прошел модернизацию.

Современный терминал оснащен зонами пограничного, таможенного и предполетного контроля, девятью стойками регистрации, 20 кабинами паспортного контроля и двумя лентами выдачи багажа. Общая площадь здания составляет около 5 тыс. кв. м, пропускная способность – до 400 пассажиров в час. Обновленная аэродромная инфраструктура позволяет принимать современные средне- и дальнемагистральные самолеты, а новое светосигнальное оборудование и метеосистема повышают безопасность полетов даже в сложных погодных условиях.

Регулярные рейсы из аэропорта возобновились 1 мая 2025 года после более чем 30-летнего перерыва – первый рейс в Сухум выполнила авиакомпания «ЮВТ Аэро» по маршруту Москва – Сухум из временного терминала. В летний сезон работали четыре авиакомпании по четырем направлениям, включая Москву, Петербург, Нижний Новгород и Ханты-Мансийск. В июне 2025 года аэропорт впервые принял широкофюзеляжный самолет, что подтвердило соответствие инфраструктуры современным требованиям, а за год пассажиропоток составил более 120 тыс. человек.

С 1 апреля авиакомпания «Северный ветер» открыла рейсы на узкофюзеляжных самолетах, а летом планирует использовать широкофюзеляжные суда до октября. Модернизация аэропорта и транспортной инфраструктуры направлена на усиление туристической отрасли и развитие связей между Россией и Абхазией.