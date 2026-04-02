Космонавт Шкаплеров рассказал о будущем вахтовой работы на Луне

Tекст: Тимур Шайдуллин

Работа на Луне, вероятно, будет организована по принципу вахтовых смен, сообщил РИА Новости летчик-космонавт, Герой России и депутат Мосгордумы Антон Шкаплеров.

Он отметил, что интерес к спутнику Земли связан с богатством полезных ископаемых, однако транспортировка руды на Землю невыгодна. Поэтому, по мнению Шкаплерова, добыча и переработка ресурсов будут осуществляться прямо на Луне.

«Думаю, что в будущем Луна нам нужна будет как источник полезных ископаемых. Привозить на Землю руду, безусловно, невыгодно. Поэтому добыча и переработка руды в полезные ископаемые будут производиться на Луне», – заявил он информационному порталу РИАМО.

Шкаплеров добавил, что большую часть работ будут выполнять роботы, поскольку лунная среда слишком агрессивна для человека. Однако при поломках механизмы придется ремонтировать людям, которые смогут находиться на Луне вахтовым методом – по три месяца, полгода, а возможно и год.

Ранее Шкаплеров заявил о возможной первой высадке человека на Марс в конце 2030-х годов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, В РАН отметили, что длительный перелет к Марсу может быть опасен для здоровья космонавтов из-за воздействия тяжелых заряженных частиц в открытом космосе.