Прокурор запросил 15 лет колонии для курского экс-губернатора Смирнова

Tекст: Алексей Дегтярёв

Государственный обвинитель в Ленинском суде Курска потребовал назначить Смирнову 15 лет лишения свободы по делу о взятках, передает РИА «Новости».

Он также ходатайствовал о штрафе в размере 500 млн рублей и конфискации у экс-чиновника 20 млн 950 тыс. рублей как суммы взяток.

Кроме того, обвинение предложило на 14 лет запретить Смирнову занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в органах власти. Со Смирновым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело рассматривается в особом порядке.

Защита бывшего губернатора попросила суд назначить условный срок, ссылаясь на полное признание вины подсудимым, его раскаяние и другие смягчающие обстоятельства. Адвокат обратилась к суду с просьбой считать любое назначенное наказание условным.

По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года заместители губернатора Курской области Алексей Дедов и Алексей Смирнов через жителя региона Дмитрия Шубина получали взятки от представителей коммерческих организаций. Деньги, как утверждается, передавались за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда на капитальный ремонт и строительство, в том числе фортификационных сооружений.

Ранее Смирнов на заседании Ленинского суда признал вину по делу о взятках и заявил о раскаянии. Три уголовных дела в отношении Смирнова, его бывшего заместителя Алексея Дедова и Дмитрия Шубина поступили в Ленинский райсуд Курска по обвинениям во взяточничестве и посредничестве.