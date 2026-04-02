Роснано потребовало полного ареста активов Чубайса

Tекст: Алексей Дегтярёв

Арбитражный суд Московского округа перенес на следующую неделю рассмотрение кассационной жалобы «Роснано» на ранее принятые судебные акты, передает РИА «Новости».

Компания оспаривает решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, которые отказались арестовать все имущество Чубайса и еще 12 ответчиков, ограничившись блокировкой денежных средств.

Иск «Роснано» подан о взыскании убытков с бывших топ-менеджеров, курировавших проект Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти. Сумма требований составляет около 11,9 млрд рублей.

В декабре суд первой инстанции в качестве обеспечительных мер арестовал денежные средства всех ответчиков в пределах предъявленных к каждому из них требований.

Счета Анатолия Чубайса и Юрия Удальцова были заблокированы в пределах около 11,9 млрд рублей. Счета Олега Киселева арестованы более чем на 11,1 млрд, Сергея Калюжного, Якова Уринсона и Андрея Трапезникова – в пределах 8,1 млрд рублей.

«В отсутствие указания на конкретное имущество и доказательств его наличия, требование является предположительным», – указал суд, отказывая в аресте иного имущества.

Добиваясь блокировки всех активов в пределах суммы иска, «Роснано» ссылалось в апелляции на значительный размер требований, нахождение части ответчиков за границей, возбуждение в отношении некоторых из них уголовных дел и факты отчуждения имущества.

Однако апелляционный суд согласился с позицией первой инстанции, отметив, что предъявление иска к физическим лицам на крупные суммы не создает презумпции их недобросовестности и не является безусловным основанием для ареста всего имущества.

Апелляция также приняла довод ответчика Андрея Трапезникова о том, что уже принятые обеспечительные меры в виде ареста денежных средств каждого из ответчиков на суммы, кратно превышающие стоимость их вероятного имущества, достаточны для обеспечения иска.

В феврале в «Роснано» запросили закрытого рассмотрения иска на 11,9 млрд рублей против бывших топ-менеджеров, включая Чубайса.