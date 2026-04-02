Глава АвтоВАЗа рассказал о выгодах платной подписки на Lada

Tекст: Денис Тельманов

Платная подписка на автомобили Lada может быть востребована как у частных, так и у юридических лиц, передает РИА «Новости». Президент АвтоВАЗа Максим Соколов отметил, что фиксированная ежемесячная цена и отсутствие дополнительных расходов делают подписку удобной для всех клиентов. Он подчеркнул, что услуга будет актуальна в том числе для такси.

Соколов указал, что АвтоВАЗ не ориентирует подписку на конкретный сегмент клиентов. По его словам, основная цель запуска – не получение прямого дополнительного дохода, а стимулирование роста производства и продаж автомобилей. Это, в свою очередь, должно позитивно сказаться на финансовых показателях компании.

Планы по запуску подписки на автомобили Lada были озвучены Соколовым в конце марта. На первом этапе подписка будет доступна для модели Vesta по цене около 40 тыс. рублей в месяц, позже появятся предложения на Granta и Largus.

«АвтоВАЗ» начал производство коммерческих автомобилей под новым брендом SKM, первой моделью стал фургон М7 в пассажирской и грузовой вариациях.

Компания «АвтоВАЗ» не планирует переходить на четырехдневный рабочий график, но не исключает изменения производственного плана.