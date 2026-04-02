Макрон назвал военную операцию в Ормузском проливе нереалистичной

Макрон заявил о невозможности военного освобождения Ормузского пролива

Tекст: Тимур Шайдуллин

Военная операция по разблокировке Ормузского пролива является нереалистичной, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Париж всегда выступал против идеи силового освобождения пролива и не поддерживал подобные инициативы, передает РИА «Новости».

Макрон подчеркнул: «Есть люди, которые защищают идею о необходимости »освобождения« Ормузского пролива (через проведение операции – ред.) с использованием военной силы... Мы никогда не были сторонниками этой идеи и мы признаем, что она была бы нереалистичной, поскольку неясно, сколько времени она бы заняла и (такая операция) подвергла бы риску побережья стран, выходящих к проливу».

Президент также отметил, что подобные военные действия создавали бы дополнительные угрозы для государств региона. Выступая на брифинге в Южной Корее, он напомнил о важности сохранения стабильности в районе Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом для мировой торговли нефтью.

При этом, ранее Макрон подтвердил, что Франция не будет участвовать в каких-либо действиях по разблокировке пролива. А министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что война с Ираном не является войной для Германии.

До этого начальник французского Генштаба Фабьен Мандон отметил, что несогласованные действия США создают угрозы для интересов Европы.