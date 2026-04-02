Глава РАН заявил о преувеличении влияния вспышек на Солнце на здоровье людей

Глава РАН Красников назвал влияние вспышек на Солнце на здоровье преувеличенным

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы видим, как многие люди, прислушиваясь к сообщениям об этих вспышках на Солнце, начинают свое недомогание связывать с ними. Какая-то связь, конечно, есть, но она не настолько велика, как считают люди», – отметил он, передает РИА «Новости».

По словам главы РАН, основное влияние повышенной солнечной активности проявляется не столько в воздействии на человеческое здоровье, сколько в появлении северных сияний, которые теперь можно наблюдать не только на севере, но и ближе к Москве. Кроме того, солнечная активность напрямую затрагивает работу спутников, обеспечивающих связь, интернет, навигацию и дистанционное зондирование Земли.

Красников подчеркнул, что если ученые не будут своевременно прогнозировать солнечные вспышки и предпринимать необходимые меры для защиты спутниковой инфраструктуры, возможно возникновение серьезных сбоев в работе большого количества аппаратов. Также уязвимой становится и наземная часть спутниковых комплексов, которая может пострадать от потоков высокозаряженных частиц.

Президент РАН назвал изучение Солнца и солнечно-земных связей ключевой научной задачей. Сейчас Академия наук реализует специальную программу, включающую запуск новых спутников и развитие наземной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в четверг на Земле ожидается переход нынешних геомагнитных возмущений в среднюю магнитную бурю из-за воздействия крупной корональной дыры на Солнце.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине марта на Земле началась планетарная магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце и ускорения солнечного ветра.